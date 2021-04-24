Зірки покеру, серед яких і українець, розділили 1.5 млн доларів

Один із найуспішніших турнірних онлайн-гравців сучасності Артур Мартіросян знову став тріумфатором масштабних змагань.

Мартіросян фінішував першим у турнірі хайролерів серії Spring Festival із бай-іном 10 300 доларів. Змагання зібрали 157 входів. Врешті, 9 щасливчиків опинилися за фінальним столом і приємно, що серед них знайшлося місце українцеві.

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Щоправда, Андрій Держипільський ненадовго затримався за фіналкою. Він покинув її на дев’ятому місці, програвши роздачу майбутньому чемпіону Мартіросяну. Андрій отримав 39 тисяч доларів призових.

Артур же після цього впевнено закріпився на верхівці чіп-каунту і одного за одним вибив ще кількох опонентів. Зрештою, його суперником у хедз-апі став Крістіан Рудольф. Вирішальна дуель видалася непростою – перевага переходила із рук у руку, аж поки фортуна широко не посміхнулася Мартіросяну. Він упіймав трипс вісімок на флопі проти кишенькових тузів Рудольфа. Перше місце принесло Артуру 326 тисяч доларів, при цьому аж 212 тисяч – це призи за баунті.

До таких призових Артуру Мартіросяну не звикати. Лише в онлайн-турнірах він уже давно виграв більше 10 мільйонів доларів, тож справедливо займає своє місце у сучасній покерній еліті.