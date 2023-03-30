"Жирне" парі: відомий мільярдер запропонував покеристу 1 000 000 доларів за схуднення

Американський бізнесмен і покерний любитель Білл Перкінс знайшов нову "жертву". Після виграного парі на схуднення у Дага Полка мільярдер запропонував пройти таке випробування ще одному покер-про Шону Дібу.

У лютому Даг Полк програв парі Біллу Перкінсу, не зумівши за рік зменшити відсоток підшкірного жиру у 2 рази. Бізнесмен заробив легкі 200 000 доларів та одразу вирішив примножити капітал. Але цього разу Перкінс ризикує програти 1 000 000 доларів.

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Рішення запропонувати парі Шону Дібу прийшло після того, як Перкінс побачив відео, на якому відомий покерист апетитно їсть курку під час турніру WSOP Circuit Main Event.

Спершу Шон Діб розкритикував таку пропозицію, відзначивши особливості свого організму. У підсумку Білл погодився змінити вимоги та запропонував знизити цифру до 17%. Покерист довго роздумував і врешті-решт погодився. Вони публічно оголосили умови парі.

У Шона Діба буде рівно 2 роки. Парі має завершитися до старту WSOP 2024. Якщо до цього моменту відсоток підшкірного жиру в організмі Діба складатиме 17% і менше, то він отримує 1 000 000 доларів. Якщо ні – платить Перкінсу 100 000 доларів. У покерному ком'юніті як завжди розгорілася цікава дискусія, але більшість вважає, що Шону Дібу таки не вдасться скинути вагу.