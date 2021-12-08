Забудькуватий американець за один день двічі виграв в лотерею

Житель Північної Кароліни з легкістю дасть фору навіть найбільш переапаним покеристам. Чоловік зірвав у лотерею серйозний банк, а сам того не усвідомлюючи, продублював свою ставку.

З-поміж численних лотерей у Штатах, великою популярністю користується Lucky for Life. Тут переможець може скористатись опцією, так би мовити, пожиттєвого бонусу.

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Оператор лотереї Lucky for Life, в разі згоди клієнта, може щороку виплачувати переможцеві по 25 тисяч доларів до кінця життя (мінімум 20 років, навіть після смерті). Житель Північної Кароліни, утім, надав перевагу миттєвій виплаті і розорив лотерею на 780 тисяч доларів.

Чоловік банально забув, чи виконав щоденний ритуал і продублював ті ж 5 номерів – 2-6-7-11-19. Можна собі лише уявити реакцію переможця, коли з’ясувалось, що він отримає удвічі більше, аніж сподівався. Після сплати податків щасливчик отримає 551 851, які витратить на закриття боргів і розвиток власного бізнесу із виробництва самоскидів.