Євген Качалов побореться за звання чемпіона України з покеру

Найуспішніший український покерист в історії Євген Качалов, в активі якого браслет WSOP та понад 9 млн доларів призових в офлайн-турнірах, візьме участь у масштабній живій серії Ukraine Championship.

Перший етап довгоочікуваного чемпіонату України зі спортивного покеру відбуватиметься 20-28 червня у клубі "Full House Kharkiv". Серію проводить Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України та найбільшого покерного руму Східної Європи PokerMatch.

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Спортсмени з різних міст країни позмагаються за престижні трофеї та частину від гарантованого призового фонду в 2 000 000 гривень. Всього в програмі серії буде 8 титульних турнірів, а фінальним акордом стане Main Event Ukraine Championship із гарантією 1 000 000 гривень.

Головна подія відбуватиметься кілька днів, із 23 по 28 червня. Серед претендентів на перемогу буде й амбасадор PokerMatch Євген Качалов. З-поміж безлічі трофеїв здобутих ним за кар’єру, поки немає титулу чемпіона України. Тож у Харкові Євген спробує виправити цю ситуацію, а його супротивники за столами отримають можливість поборотися з легендою світового та вітчизняного покеру.