Як YouTube-блогер зіркових хайролерів покарав: кореєць виграв 487 тисяч доларів

Покериста із Південної Кореї Сонджу Хьона важко зарахувати до когорти регулярів найвищих лімітів. Але це не завадило йому оформити титул в одному із найбільш престижних щотижневих турнірів Super MILLIONS з бай-іном 10 300 доларів.

Боротьбу за фінальним столом Сонджу Хьон розпочав зовсім не на провідних ролях, у хлопця було за спиною лише 30 великих блайндів.

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Майбутньому чемпіонові, відтак, довелось грати максимально нітово. Левову частину стартових рук кореєць відправляв у відбій, не цурався прощатись і з сильними картами, демонструючи дива інтуїції. Пересидівши таких монстрів як Даніель Дворес, "ProbierEs" та Олексій Поняков, Сонджу Хьон здійснив потужний ривок у топ-4.

До хедз-апу кореєць зібрав утричі більше фішок, аніж Даріо Самартіно і легко упорався із італійським професіоналом (375,7 тисяч доларів призових). Чемпіон отримав 487,3 тисяч доларів і оформив свій новий бест-кеш.

Це уже далеко не перша шестизначна виплата для Сонджу Хьона. Одна із них припала на перемогу в турнірі WSOP Online за 500 баксів і принесла корейцю 161 898 доларів призових. Розпаковку браслета блогер продемонстрував своїм підписникам у YouTube.