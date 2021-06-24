Як втратити 100 тисяч доларів за кілька секунд: Тайс не зміг заблефувати Перкінса

Триває хедз-ап челендж між відомим бізнесменом та любителем покеру Білом Перкінсом і 21-річним профі Лендоном Тайсом.

Суперники встигли відіграти уже десять сесій (понад чотири тисячі роздач) і з кожним новим поєдинком перевага Тайса у скілі стає все помітнішою. Щоправда, останню сесію Лендон завершив не надто вдало, відважившись на масштабний блеф. Із 10-7 Тайс упіймав двостороннє стріт-дро на флопі і розіграв руку максимально агресивно, ставлячи на кожній вулиці.

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Стріт йому так і не доїхав та на рівері профі все одно висунув усі свої фішки в центр столу. Перкінс трохи подумав і на борді 9-2-8-К-9 не зміг викинути кишенькові десятки. Це дозволило Білу забрати банк у майже 100 тисяч доларів. Утім, виграти бодай цю сесію йому не вдалося. Матч закінчився із перевагою Тайса у 40 тисяч доларів.

Загалом же Лендон виграє у челенджі вже 144 тисячі баксів. Проте, згадаємо, що Перкінс починав поєдинок із форою у 750 тисяч, тож Тайсові ще доведеться добряче постаратися, аби принаймні вийти в нуль. На щастя, часу вистачає – суперники повинні зіграти ще понад 20 тисяч рук.