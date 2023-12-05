Як виглядає покер у раю: гравці вражені атмосферою WSOP Paradise на Багамах

На Багамських островах розпочався перший в історії покерний фестиваль WSOP Paradise. У перші дні серії гравці показали, як дійсно виглядає покер у райських умовах.

Зіграти у покер на Багами прибуло багато зіркових особистостей. Події такого масштабу ніколи не відбуваються без головних "старожилів" Світової серії покеру Філа Хельмута та Даніеля Негреану. Останній прихопив із собою камеру, щоб знімати свої фірмові влоги. Перший уже з'явився на каналі Негреану.

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Прибув на мальовничі острови й чемпіон Main Event WSOP-2021 Корай Альдемір. Він не встояв перед спокусою провести на пляжі та за покерними столами 10 днів, але приїхав передусім за браслетом "райської серії".

Відомій шахістці Александрі Ботез одразу пощастило на серії. Поруч із нею за столом посадили Даніеля Негреану. Дівчина виклала фото з легендою, а Федір Хольц у коментарях пожартував: "Не хвилюйся, 3-бетити він не вміє".

Роб Янг просто насолоджується відпочинком. Мільйонер та ентузіаст покеру показав неймовірні краєвиди Багамських островів, які справедливо заманили сюди найсильніших гравців з усього світу.

З'явився на серії й легендарний покерний мультитейблер Бертран Гроспельє. 42-річний француз приїхав на Багами за своїм третім браслетом WSOP. Він поділився фотографією фінального столу, за яким мріє зіграти вже найближчим часом.



