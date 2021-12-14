Як освоїти покерну професію: поради від Патріка Антоніуса

Кому як не Патріку Антоніусу давати поради початківцям щодо перших кроків у покерному ремеслі. Хлопець із бідної сім’ї пройшов непростий шлях від листоноші до найкращого покериста в історії Фінляндії.

Не факт, що поради від Патріка Антоніуса допоможуть вам регулярно катати дорогий кеш в компанії найкращих гравців сучасності, чи накопичити більше 12 мільйонів доларів призових в живих турнірах. Але для старту однозначно не зашкодять.

Читайте також: Понад 500 000 гривень під ялинку: новорічні акції від PokerMatch

"Чорний лотус", якого його називають в покерній тусовці, починав із мікролімітів і довго торував собі шлях на наступний етап. Це Антоніус радить робити усім початківцям, адже така стратегія допоможе добре освоїти ази банкрол-менеджменту і в майбутньому не вскочити в халепу уже на більш високих лімітах.



Патрік Антоніус / фото Poker Central

Знайдіть свою гру, продовжує ментор. Мова не так про тактику і стиль, як про дисципліну, яка буде найкраще вам підходить і даватиме найбільший профіт. Для Антоніуса на етапі становлення це була Пот-Ліміт Омаха, а кеш гра на лімітах 1/2 долари допомогла Патріку накопичити свій перший 5-значний банкрол.

Ще один важливий аспект, який сприятиме прогресу у цій професії – не уникати конкуренції. Чим досвідченішими і майстернішими будуть ваші суперники, тим стрімкішим буде ваш власний розвиток. Не варто зациклюватись на пошуку "фішів" задля банальної наживи, адже на дистанції це не принесе вам серйозних дивідендів.



Патрік Антоніус / фото Сardschat

Не секрет, що найбільш вразливим місцем покериста є його психологічний стан. Але уміння переживати даунстріки і не піддаватись на провокації тільту – далеко не найголовніші інструменти, які допоможуть втриматись на плаву. Антоніус вважає, що у покері немає місця для власного его. Іншими словами, не варто недооцінювати будь-якого суперника, водночас і переоцінювати власний потенціал.

У покері, якщо брати класичний його різновид Безлімітний Холдем, важливим є рішення на кожній із вулиць. Але, на думку фінського професіонала, максимальної уваги варто приділити ріверу. Це і оптимальний бет-сайзінг, і рішення стосовно доцільності блефу, і максимально вигідний велью-бет. Саме на останній вулиці вирішується доля кожної ігрової сесії, запевняє Патрік Антоніус.



Патрік Антоніус / фото PokerNews

Очевидно, що в наш час офлайн-покер не витримує конкуренції у протистоянні із грою за віртуальними столами. Однак, саме в живій грі можна отримати серйозну перевагу над опонентом, добряче його дослідивши. І це не лише поведінка та емоції, додає Антоніус. Важливою є кожна деталь – від стилю одягу суперника, до його манери перебирання фішок під час гри. Але захоплюватись покерною дедукцією не варто. Потрібно не забувати і про власне маскування, аби не стати жертвою іншого розумника за вашим столом.