Як комп’ютер обчистив людей у покер: історія протистояння штучного інтелекту і homo sapiens

Покер – гра, де, крім інтелекту, важливу роль грає психологія та інтуїція. Одних лише правильних математичних підрахунків тут недостатньо. Тому тут комп'ютери не зможуть перемогти живих людей?

Протистояння людини і штучного інтелекту – історія, яка налічує уже кілька десятиліть. Із комп'ютером ми змагались у шахи, го і навіть у Dota 2. А кілька років тому людина кинула виклик бездушному супернику і у покер.

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Перші поєдинки між машиною та гравцями завершувалися на нашу користь. Скажімо, у 2013 Есламі та Лаак обіграли програму Polaris. Та прогрес, як відомо, на місці не стоїт, і вже у 2015 році професіоналам кинув виклик комп'ютер на ім’я Claudico. Та зустріч уже завершилася нічиєю. Донг Кім програму обіграв, а Джейсон Лес поступився.



Покер – людина проти комп’ютера / Фото The Guardian

Штучний інтелект, зрештою, взяв гору вже на початку 2017 року. Квартет професіоналів: ті таки Лес з Кімом, а також МакАлей і Чу 20 днів грали проти програми Libratus. Комп'ютер відразу захопив ініціативу. Покеристи змінювали стратегію, але нічого не допомагало. У підсумку вони програли Лібратусу майже 2 млн доларів.



Покер – людина проти комп’ютера / Фото The Guardian

Бити на сполох, відсилаючись на "Термінаторів" Джеймса Кемерона, не варто. Але очевидно, що сучасні "машини" уже з легкістю дадуть фору людському мозку, зокрема, і в покері. Тому насолоджуймось грою в компанії собі подібних, а комп’ютерам залишимо усю "брудну" роботу.