Як емоції заважають заробляти мільйони — пояснює покерист

Відомий та успішний онлайн-гравець "VeniVidi" на власній сторінці у соціальній мережі дав кілька порад. Хайролер сконцентрувався на психології.

"VeniVidi" — відомий в онлайні гравець за високими лімітами. Тому його настанови точно привернуть увагу чималої кількості покеристів:

Найцінніший урок, який дав мені покер — не орієнтуватися на результат. Ви стикаєтеся з проблемою, оцінюєте плюси й мінуси і приймаєте відповідні рішення. Що станеться потім, не в ваших руках і не має значення.

Хайролер наполягає, що слід зосередитися на прийнятті правильного рішення. "VeniVidi" зізнається, що раніше багато помилявся через власну емоційність. Гравець навіть підрахував, що через цю ваду недоотримав близько мільйона євро!

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Тепер же ж покерист навчився розмежовувати емоції від результату:

Я не можу сказати, що я став байдужим. Але якщо ви зустрінете мене в реальному житті, то ніколи не зможете визначити по обличчю і поведінці, яким був мій результат в покері за день.

Звісно, покер — це не лише можливість заробити, але й гра, яка дарує емоції. Тому "VeniVidi" знаходить можливості та час пограти не лише на результат, але й заради пристрасті й азарту.