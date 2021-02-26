World Poker Tour повертається до Лас-Вегаса

"Живий" покер усе активніше показує ознаки одужання від пандемії. Нещодавно влада Лас-Вегаса дозволила казино загалом і покерним майданчикам зокрема, збільшити потік клієнтів.

Тепер же у столиці ігор оголосили про перший дійсно масштабний турнір за тривалий час.

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Отож з 5 до 9 березня у знаменитому The Venetian Resort відбудеться етап Світового покерного туру (WPT). Вхід у Main Event коштуватиме 5 000 доларів, а гарантований призовий фонд складе 1 500 000 баксів. Через пандемію WPT не проводив турнірі у Лас-Вегасі ще з 2019 року, а більшість змагань перекочували в онлайн.

Представники Світового туру утім точне не забули, як організувати живі турніри. Переможець WPT Venetian Main Event отримає не лише шестизначні призові, але й право участі у турнірі чемпіонів цього року. До того ж його ім’я вигравірують на кубку Mike Sexton WPT Champions.

Успішне проведення такої масштабної події, безумовно, посприяє відновленню інших живих турнірів. Відтак, ймовірність того, що у 2021 році ми все таки побачимо WSOP у його звичному форматі, стає усе більшою.