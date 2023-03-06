Вродлива та успішна: про покеристку Ебоні Кенні зняли документальний фільм

Любителька оригінальних суконь та тверку Ебоні Кенні увійшла в історію жіночого покеру. Її успіх ліг в основу документального фільму "A Woman's Seat in $200 000 Poker Tournament".

Ебоні Кенні – професійна покеристка з великим стажем. Торік вона вперше відвідала хайролерську серію на Кіпрі Triton Poker, де привернула до себе увагу з багатьох причин.

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Яскрава дівчина, що успішно поєднує покер із роботою на телебаченні та модельним бізнесом, опинилася серед учасників найдорожчого турніру серії з бай-іном 200 000 доларів. У нього можна було потрапити тільки за особливим запрошенням. Щасливий "квиток" Ебоні Кенні дістався від бізнесмена Філа Нагі, який покликав її до своєї команди професіоналів.

Так вона стала першою жінкою в історії Triton Poker Series, яка отримала запрошення у подібний турнір. Але на цьому рекорди не скінчилися. У першому ж турнірі серії з бай-іном 25 000 доларів Ебоні вийшла за фінальний стіл, ставши ще й першою жінкою в історії, котрій це вдалося. Потім Кенні повторила успіх у головному турнірі свого життя Coin Rivet Invitational з бай-іном 200 000 доларів.

Учасники фінального столу Coin Rivet Invitational / Фото triton-series.com

У компанії найсильніших хайролерів світу вона посіла 5 місце, здобувши неймовірний приз – 1 700 000 доларів. У документальному фільмі показуються залаштунки тих подій – як Кенні приймала запрошення від Філа Нагі, перетиналася з Робом Янгом і Джейсоном Куном, а також дзвонила своєму покерному тренеру Ченсу Корнуту.

Документальний фільм у трьох частинах є у відкритому доступі на ютубі. Там є все: покерна драма, сльози і, звичайно ж, фірмовий тверк від Ебоні Кенні, який, як виявилося, допомагає дівчині налаштуватися на гру.

Фільм про Ебоні Кенні: Частина 1. "Покер та родина"

Фільм про Ебоні Кенні: Частина 2. "Аутсайдер серед легенд"

Фільм про Ебоні Кенні: Частина 3. "Перемога, яка змінила життя"