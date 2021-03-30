Вперше в історії український покер-рум PokerMatch став найпопулярнішим в світі

Головна покерна онлайн-платформа України очолила рейтинг найпопулярніших румів планети!

30 березня 2021 року — став історичним днем для цілого покерного світу! Український покерний рум PokerMatch увірвався на перше місце в рейтингу авторитетного ресурсу PokerScout. Тож отримав статус найпопулярнішої онлайн-платформи світу!

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Нагадаємо, трохи більше тижня тому PokerMatch вийшов на п’яте місце у цьому поважному списку. Тоді букмекери почали приймати ставки на те чи зможе український рум очолити рейтинг. Відповідь знайшлася дуже швидко і ще до кінця поточного місяця PokerMatch дістався вершини.

Такий успіх відбувся зокрема завдяки акції Chat Miner’s Jackpot, яка буквально за десять днів підняла трафік руму у десять разів!

CEO PokerMatch International Руслан Бангерт прокоментував успіх:

Я дуже радий, що тестування інноваційних покерних столів і нестандартних технологій маркетингових кампаній спричинили такий приємний ефект на світовий рейтинг. Висловлюю щиру подяку всім майнерам, ми зробили це разом!

Скидати оберти PokerMatch не збирається і вже незабаром в українському румі відбудеться найбільший в історії турнір "Mega KO", гарантія якого складе аж 10 мільйонів гривень!