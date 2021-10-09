Власник автосалону не поділив зі своїм кумиром золотий браслет

Рафаель Леброн грає в турнірний покер нечасто – не більше трьох разів на рік, зате вже як сідає за стіл, досягає солідних результатів. 38-річний аматор завоював свій другий браслет Світової серії.

На черговий покерний фестиваль в Лас-Вегасі власник автосалону відправився вже у статусі чемпіона WSOP. В 2016 році американець затьмарив усіх суперників в турнірі з Лімітного Холдему з бай-іном 3 000 доларів (169 337 доларів призових).

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На WSOP 2021 Рафаель Леброн довів, що і в 7-карточний Стад грає на високому рівні. Американець побив поле із 260 учасників і першим прийшов до фінішу – 82 262 доларів призових. Останній крок до другого золотого браслету Леброну дався непросто – в хедз-апі довелось протистояти своєму кумиру.

Девід Вільямс – постійний учасник покерних телешоу – є одним із улюблених покерних селебретіс чемпіона. Саме йому та Філу Айві Рафаель Леброн завдячує своєму захопленню покером. Відтак, американець одним пострілом здійснив дві свої мрії – зіграв в хедз-апі зі своїм покерним ідолом і виграв ще один браслет Світової серії.