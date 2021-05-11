Віталій "laf9090": Треба вірити в себе, у власну унікальність – і все вийде

Універсал турнірів та кеш-гри в головному українському румі PokerMatch Віталій "laf9090" поділився своїм рецептом успіху в покері. Про власний шлях, нові виклики та покерні перемоги регуляр розповів в інтерв'ю офіційному сайту PokerMatch.

Віталію, як покер з'явився в твоєму житті?

Це було років вісім тому, ще в студентські роки. Побачив рекламу одного популярного руму, зареєструвався й почав грати кеш. М'яко кажучи, не дуже вдало. Штук 10 депозитів зробив і всі програв. Далі була перерва на кілька років, і нарешті знайшов наш український рум. Зробив депозит, потім виведення, все дуже швидко й коректно пройшло. Сподобалося, і ось уже кілька років я граю тільки на PokerMatch.

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Одразу почав "завозити" турніри?

Я б не сказав (посміхається). Непогані результати почав показувати тільки в останніх пів року. Дисперсія була страшенна, але я вірив у себе, і нарешті стало виходити. На недавніх серіях виграв два турніри, в тому числі ”Кубок Черкас" на чемпіонаті України з онлайн-покеру. Зараз почав підключати кеш-столи з Омахи. Можу сказати, що навіть більше граю кеш, хоча ще три місяці тому я без вагань називав би себе турнірним гравцем.

І все ж, де ти впевненіше почуваєшся: в МТТ чи в кеші?

Турніри цікавіше грати, звичайно. Особливо коли є серії, кубки, медалі. Ну й у турнірах усе ж таки простіше, мені здається. Будь-який гравець, навіть новачок,може дістатися до першого місця й одразу заробити гарні призові. В кеші все складніше. Ти мусиш стабільно показувати свій скіл, щоб заробити. Я себе зараз назвав би "любителем зі скілом", але планую серйозно працювати й підвищувати свій рівень. Підніматимусь по лімітах, щоб одного разу, наприклад, стати до бою з tsunam1 на 100/200 (посміхається).

Чим тебе приваблює саме PokerMatch?

Плюсів дуже багато. Зручний софт, швидко проходять виведення, щомісяця якісь цікаві акції, в яких можна заробити додаткові призи. Ось зараз, наприклад, граю і в "Омахоманії", і в "Китайські на майські" в спінах, борюся за призові місця в лідербордах. Чудова задумка – турнір із босом казино. Грав усі три турніри й завдяки "плюшкам" залишився в плюсах. Було б круто, якщо б такі турніри проходили щомісяця, нехай навіть не з такими великими гарантіями.

Тобто ти й слоти не проти покрутити?

Буває, звичайно (посміхається). Не можу сказати, що часто це роблю, але час від часу можу зайти, купити яку-небудь бонуску, половити "книжки". Коли граєш у слоти – зовсім інші емоції. Яскраві слоти, дивишся ніби мультфільм, ну й може який-небудь бігвін трапитись (посміхається).

Чим, окрім покеру, любиш займатися?

Нині багато часу приділяю грі. Під час карантину бувало, що й по 14 годин на день засиджувався. Ще займаюся переїздом у Львів, як обживуся, хочу знову зайнятися спортом. Я взагалі й у волейбол раніше грав, і боксом трохи захоплювався, а зараз цікавий крос-фіт. Люблю подорожувати. Навіть є такий план - поїздити на "живі" серії та спробувати себе в офлайні. Буду там рекламувати PokerMatch (посміхається)!

Традиційно насамкінець: порада регуляра новачкам покеру

У першу чергу – грати по банкролу. Ну це будь-хто скаже. А ще, мені здається, дуже важливо психологічно налаштуватися на гру. Вірити в себе, у власну унікальність та чекати свого часу. Я майже п'ять років грав без особливих успіхів, але врешті-решт "чорна смуга" скінчилася. Якщо вам подобається покер і ви готові повністю присвятити себе грі, практиці, роботі над помилками, ви точно маєте шанс стати топчиком!