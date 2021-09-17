Випадково потрапив у Вегас і забрав 365 тисяч доларів: Майлс Ремпел виграв турнір Poker Masters

Завдяки цій перемозі звичайний IT-підприємець із Каліфорнії підвищив власну самооцінку в покері. У найдорожчому турнірі в житті Майлс Ремпел переграв багатьох зіркових гравців cерії Poker Masters.

У Майлса Ремпела закрадалися сумніви, чи варто сідати грати в компанії акул покеру Стівена Чідвіка, Шона Вінтера і Джеремі Азмуса. До цього скромний підприємець не зіграв жодного турніру, дорожчого ніж за 100 доларів. Ризикнувши, Ремпел став головною зіркою вечора.

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Бай-ін у турнір з Омахи коштував 25 тисяч доларів. Його сплатили 43 гравці. Лише 7 із них потрапляли до призової зони. За фінальний стіл Ремпел вийшов із середнім стеком. Далі допомогла "прихильність" дилера.

Мені неймовірно складалося, за фіналкою тузів здавали разів шість. Я грав у своєму унікальному стилі з купою ліків, але карти за мене заступалися.

У 3-максі Ремпел розпочав свій шлях до тріумфу. Забравши фішки у чиплідера Луїза Гарзи, він зумів розправитися і з ним, і з Шоном Вінтером. Переможець отримав 365 тисяч доларів.

Майлс Ремпел – маловідомий у покерному світі гравець. У юнацтві грав кеш по Холдему на ставках 2/5 доларів. Згодом покинув покер, займався навчанням, а потім бізнесом. Власну перемогу на Poker Masters скромно оцінив як "випадок долі".