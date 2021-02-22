Виграй дуель у амбасадора PokerMatch – отримай iPhone 12 Pro

Провідний український покер-рум PokerMatch не втомлюється ділитись зі своїми гравцями крутими подарунками. Наприкінці тижня на онлайн-платформі розіграють одну із останніх моделей смартфона iPhone.

Апогеєм акції буде хедз-ап матч проти амбасадора PokerMatch Ольги Єрмольчевої, яка чекатиме на свого суперника 26 лютого о 20:30 за Києвом. В разі перемоги, щасливчик отримає iPhone 12 Pro. Але навіть поразка не залишить суперника "Мангусти" із порожніми руками – віце-чемпіону нарахують 10 000 турнірних гривень на його аккаунт у PokerMatch.

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Аби дістатись вирішальної дуелі, потрібно пройти щільний відбір в турнірі "Битва за iPhone", який стартує 24 лютого о 20:00 за Києвом. Бай-ін у кваліфікаційні змагання – символічний – лише 1 VIP-бал. Турнір із Безлімітного Холдему відбуватиметься у буст-форматі (6-макс). Призовий фонд – 1 000 гривень.

До вирішальної стадії дістанеться лише один покерист, а його дуель із Ольгою Єрмольчевою можна буде побачити у прямому ефірі під час стріму амбасадора на Twitch-каналі PokerMatch. Додаткова інформація – на офіційному сайті покер-руму.