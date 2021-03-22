Відразу двоє українців потрапили до трійки призерів покерного турніру багатіїв

Гравець з ніком "VladTheSlaye" та Павло "Remi Lebo_10" Колінковський успішно зіграли в турнірі High Roller Club Sunday Supersonic.

Бай-ін у змагання коштував 1050 доларів. 110 входів гарантували нічогенький призовий фонд — 111 740 тисяч баксів.

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Чимала частина цього "пирога" вирушила в Україну. Відразу двоє наших спортсменів змогли "дожити" до вирішального етапу боротьби.

Після того як на четвертій позиції вилетів монстр онлайн-покеру Ніклас Астедт з Швеції (11,3 тисячі доларів призових), українці залишилися в більшості за столом. Щоправда, стати чемпіоном жодному з наших хлопців так і не вдалося.

Павло Колінковський вибув на третьому місці і заробив 14,7 тисяч "зелених". "VladTheSlaye" став раннер-апом турніру, отримавши 19,2 тисячі доларів.

Чемпіоном у підсумку став відомий нідерландець Теон Малдер. Він заробив 25,1 тисячу баксів.