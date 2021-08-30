Відпочинок із користю: перемога в Одесі принесла українському покеристу 700 тисяч гривень

Міжнародна серія PokerMatch UA Millions завершилася турніром Main Event. Призовий фонд перевищив 3 мільйони гривень.

На узбережжі Чорного моря в розкішному казино Одеси тривали баталії PokerMatch UA Millions. Учасників спокушали шалені виплати: протягом серії було розіграно понад 10 000 000 гривень. Головний трофей чемпіона дістався киянину Річарду Нойману. Він став щасливчиком турніру Main Event, в якому взяли участь 560 учасників.

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Лише 23 з них потрапили в призи. На чемпіона чекав кубок і гарантована сума 700 тисяч гривень. До зони ITM Річард Нойман потрапив з третім стеком. За фінальний стіл – з п'ятим.

Зазначимо, що серед суперників були двоє відомих українських стрімерів Рустам "Grr127" Гаврилюк і Андрій "Babyshark14" Козленко. Аура підписників не допомогла: Андрій посів восьме місце, Рустам – шосте.



Стрімер Poker Match Рустам Гаврилюк / Фото PokerMatch

Позбувшись агресивних опонентів, Річард Нойман розпочав упевнений шлях до перемоги. Непоступливість в олл-інах, вищий клас та різноманіття гри дозволили йому вийти чиплідером в хедз-ап. Менше як за годину Річард забрав усі фішки в іншого киянина Адріана Кияка. Раннер ап отримав 490 тисяч гривень, чемпіонський кубок та найбільші призові Main Event дісталися Нойману.