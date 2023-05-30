Успішний у всьому: відомий український кіберспортсмен поїде на Світову серію покеру

Популярний у минулому гравець у DOTA 2 Ілля Коробкін продовжує показувати високі результати в онлайн-покері. Харків'янин знову присвоїв кругленьку суму, заробивши майже 40 000 доларів призових.

Перед стартом живої серії WSOP у Лас-Вегасі багато регулярів активно "розминаються" в онлайні. Українець Ілля Коробкін, який отримав популярність завдяки кіберспорту, дедалі частіше з'являється у заголовках різних покерних ЗМІ.

До теми У Лас-Вегасі стартував WSOP: нововведення та рекорди Світової серії покеру

Взимку відомий український кіберспортсмен уперше виграв трофей Європейського туру покеру. На початку цього місяця оформив бест-кеш в онлайні. "ALOHADANCE" виграв титульний турнір серії SCOOP, заробивши понад 100 000 доларів.

Ілля Коробкін знову відзначився в онлайні У турнірі GGMasters Bounty King за 320 доларів, де брало участь понад 2 000 гравців, харків'янин посів 2 місце. До свого банкролу він додав 38 720 доларів.

Тепер українець готується поїхати до Лас-Вегаса на Світову серію покеру. "ALOHADANCE" точно зіграє у Main Event WSOP із гарантованим призовим фондом 10 000 000 доларів. Ілля виставив на продаж 50% часток, які розкупили за кілька днів. Бай-ін у Головну подію WSOP складає 10 300 доларів.