Відомий покерист і два блогера викупили найпопулярніший клуб Техасу

Один із кращих хедз-ап гравців світу Даг Полк заручився підтримкою популярних блогерів Ендрю Німа та Бреда Оуена, щоб викупити частку у клубі Техасу. Трійця назвала заклад "Lodge Mahal".

Даг Полк давно хотів отримати роботу своєї мрії. Він порахував, на що запуск нового покер-клубу знадобиться понад 18 місяців, тому вирішив купити частку у закладі, який вже працює.

Цікаво Історія покерної витримки: тайтовий стиль Крістіана Рудольфа приніс йому 485 тисяч доларів

Найбільшим покер-румом у Техасі, куди переїхав відомий покерист минулого року, є "The Lodge". У ньому розташовано 60 столів, а також відреставрований готель, що робить його ще привабливішим для гравців.

Даг, Бред та Ендрю придбали більшу частину акцій, але румом володіють колишні керівники. Бізнесом керуватиме Полк, оскільки його партнери-блогери проживають у Неваді. Сам Даг обіцяє грати у своєму румі кілька разів на місяць.

Ми з Бредом не один рік обговорювали ідею запуску руму в Техасі, але важко, коли ти не проживаєш там. Даг запропонував нам партнерство, тому все стало набагато простіше,

– прокоментував ситуацію Ендрю Нім.

Уже в січні цього року Даг Полк із друзями збирається організувати у "Lodge Mahal" великий покерний турнір із призовим фондом понад 1 000 000 доларів.