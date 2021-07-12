Відомий англійський покерист провів ігрову сесію на трибунах фіналу Євро

Покерний бекер і тренер Патрік Леонард не залишився осторонь головної події футбольного літа. Англієць на трибунах Вемблі уболівав за свою збірну у фінальному матчі Євро, а паралельно на смартфоні боровся за віртуальними покерними столами.

Підтримка Патріка Леонарда не допомогла збірній Англії виграти перший в її історії Кубок Анрі Делоне. "Троє Левів" поступились "Сквадрі Адзурі" у серії післяматчевих пенальті. Із причинами поразки збірної Англії розбиратись футбольним експертам, а фахівець покерних справ свою думку уже висловив.

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Патрік Леонард виставив оцінки представникам "Трьох Левів" за 10-бальною шкалою. Про декого, як то Рахім Стерлінг, англієць забув. А найвищі бали від покериста – вісімки – отримали представники останнього рубежа – голкіпер Пікфорд і захисники Стоунз, Макгвайєр, Вокер та Шоу.



Патрік Леонард на матчі Італія – Англія / Twitter

А от гра капітана англійців Харрі Кейна покериста відверто розчарувала. Леонард "нагородив" зіркового нападника лише трьома балами. Головним ж антигероєм у складі збірної Англії Патрік вважає наставника команди Гарета Саутгейта – 2 бали. Мовляв, однією із причини поразки збірної стали надто пізні заміни. Свіжих Санчо, Гріліша і Рашфорда наставнику потрібно було випускати значно раніше, вважає покерист.