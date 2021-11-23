Від покерного вундеркінда до повного краху: історія Гаса Хансена

Данський гравець-професіонал Гас Хансен був відомою особистістю світового покеру наприкінці 2000-х років. Отримавши прізвисько "Великий данець", він підкорив серця шанувальників покеру сміливим, вільним та агресивним стилем гри.

Гас Хансен досить швидко став успішним у покері. Він не боявся влаштовувати шалені блефи, розігрував безліч рук настільки агресивно, що його неможливо було зупинити. Навіть є випадок, коли данець став переможцем невеликого одностолового турніру, вигравши у ньому абсолютно всі роздачі.

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Неймовірний старт кар'єри

У дитинстві Хансен займався футболом і тенісом, а на дозвіллі грав у нарди. У 19 років він поїхав до Каліфорнійського університету за програмою студентського обміну, де познайомився з покером. Доросле життя він починав як професійний гравець у нарди, де досяг вагомих успіхів. Отримавши популярність як один із кращих нардистів світу, Гас Хансен швидко став заможною людиною.

На початку 2000-х завдяки знайомству з успішними гравцями перейшов у ранг професійних покеристів. Перші успіхи з'явилися у 2002 році, коли вдалося виграти 3 поспіль титули чемпіона WPT та понад мільйон доларів призових. Цей рекорд залишається досі недосяжним ні для кого.

Гас Хансен / Фото analyzepoker.com

У 2005 році Гасу Хансену підкорився ще один знаковий турнір Poker Superstars Invitational із божевільним бай-іном 400 000 доларів. У компанії Філа Айві та Даніеля Негреану він виграв цю подію, вперше в кар'єрі отримавши семизначну суму призових. У "живому" покері данець показував приголомшливі результати. Лише за 2007 рік він заробив у live-турнірах 4 700 000 доларів. Проте потім настала ера онлайн-покеру, яка занапастила кар'єру неймовірно успішного гравця.

Згубний вплив онлайн-покеру

За онлайн-столами Гас Хансен зазнав серйозних втрат. Колосальні програші можна було пояснити тим, що він грав на високих лімітах проти дуже сильних суперників. Щоразу, коли "Великий данець" намагався відшкодувати свої збитки, він все одно залишався у мінусі, переживаючи серйозний даунсвінг.

До березня 2015 року витрати Хансена перевищили позначку 21 000 000 доларів. Це дані лише одного покер-руму, де він грав із 2007 року. Данець періодично з'являвся за онлайн-столами, сподіваючись повернути частину програшу. Він грав до того часу, поки в його банкролі просто не залишилося грошей.

Гас Хансен / Фото poker.ru

Гас Хансен не міг миритися або просто не розумів, що програє конкуренцію найсильнішим професіоналам онлайн-покеру. Життя йому піднесло важливий урок. Він програв понад 21 000 000 доларів, що зробило його другим гравцем у світі за кількістю програних грошей в онлайн-покері за всю історію.

Стрімкий підйом "Великого данця" у покері завершився падінням. Хансену довелося шукати собі постійне місце роботи. Він влаштувався звичайним бухгалтером. Ніхто не знає, чи має намір Гас Хансен відновити покерну кар'єру, щоб одного разу знову спробувати розпочати все з нуля.