Від одного блайнду до виграшу 567 тисяч доларів: неймовірний камбек у покері

Покерним хайролерам є чим зайнятись на старті нового сезону. В Лас-Вегасі завершується жива серія турнірів з бай-інами від 1 000 до 100 000 доларів.

Сценарій одного із найдорожчих івентів серії Stairway To Millions за 50 000 доларів може служити справжнім мотиваційним посібником для гри в турнірний покер.

Читайте також: На PokerMatch повертаються турніри з мільйонними гарантіями

Регуляр Нік Петранджело на ранній стадії турніру втратив практично увесь свій стек. На боксі американця залишились 9 000 фішок, на ту мить лише трохи більше одного великого блайнду. Петранджело, озброївшись оптимізмом і прихильністю фортуни, додому не поспішав.

Нік зумів розкрутитись і досидіти до топ-9. На пізній стадії американцю знову довелось виживати, але він і до призів дошкандибав. До слова, з-поміж 21 входу у турнір лише троє потрапили у гроші. Петранджело у топ-3 вже йшов із другим стеком і саме Нік оформив у грі хедз-ап, прибравши зі шляху Кріса Брюера.

Зрештою, і з Алі Імсіровічем вольовий американець упорався. У вирішальній роздачі Петранджело із А-А прийняв А-9 боснійця. Характер чемпіона організатори оцінили у 567 тисяч доларів. На додачу, Нік Петранджело отримав квиток у найдорожчий турнір серії за 100 000 доларів.