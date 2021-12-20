Велика перемога для українського покеру: Андрій Новак виграв понад 5 мільйонів гривень
Джерело:cardmates.net
Український покерист Андрій Новак став чемпіоном хайролерського турніру Millions Online. На шляху до титулу українець прибрав зірок світового рівня Тімоті Адамса та Даніеля Дворесса.
Тріумфальний для українця турнір був найдорожчим у сітці Millions Online. Бай-ін події складав 10 300 доларів, тому охочих змагатися було не так багато – 62 входи.
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За фінальним столом українець опинився у компанії міцних хайролерів, показавши при цьому блискучу гру. Першими розпрощалися з надіями виграти турнір представники Іспанії Хуан Пардо та Адріан Матеос. У топ-3 Андрію Новаку протистояли надзвичайно непоступливі опоненти Тімоті Адамс і Даніель Дворесс.
Українець розібрався з потужними канадцями та став головною зіркою вечора. За перемогу у турнірі Millions Online Андрій Новак отримав неймовірні 172 582 долари. Також слід зазначити, що минулого тижня наш земляк став чемпіоном дебютної події EPT Online.