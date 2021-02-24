Успішний онлайн-профі Артур Мартіросян виграв свій перший живий турнір

Артура Мартіросяна добре знають в покерній спільноті – він один із найуспішніших турнірних хайролерів останнього часу.

Більшість своїх гучних перемог Артур здобув за віртуальними столами. В онлайні його призові вимірюються мільйонами доларів. А от у живих змаганнях Мартіросян донедавна не міг похвалитися значними успіхами. Він хоч і виграв понад 700 тисяч доларів, та жодного разу не ставав тріумфатором турніру.

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Виправити це Артуру вдалося на етапі Світового покерного туру (WPT), що зараз триває у Сочі. Змагання WPT Opener із бай-іном 825 доларів зібрали 290 входів. На фінальний стіл Мартіросян сів із четвертим стеком, що утім не завадило йому добитися такого бажаного тріумфу. У хедз-апі він переграв Іллю Ясногородського та заробив майже 44 тисячі доларів.

Як слід насолодитися дебютною "живою" перемогою Артур не встиг, адже одразу після завершення фінального столу WPT Opener побіг грати турнір хайролерів, який на ту мить вже стартував.