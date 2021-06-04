Успішний бізнесмен Біл Перкінс "роздягає" покериста-професіонала

Днями нарешті стартувала очікувана хедз-ап дуель у Безлімітний Холдем між мільйонером Білом Перкінсом та 21-річним профі Лендоном Тайсом. Суперники уже встигли відіграти дві сесії з блайндами 200/400 доларів.

Розпочалося протистояння очікувано успішно для професіонала. Тайс не тільки переважав суперника завдяки скілу, але й якось зумів задобрити фортуну. Лендон постійно збирав топові комбінації: стріт-флеш, каре, двічі ловив старший стріт, проти молодшого у Перкінса.

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В якусь мить Тайс відірвався на 100 тисяч доларів утім, буквально, сам віддав опонентові більшість виграшу. Лендон наважився на хіро-кол з А-хай на ол-ін Біла, який показав фул-хаус. У тому банку була 141 тисяча доларів. В підсумку сесії Тайс виграв 18 тисяч баксів. Проте, за умовами цієї дуелі, Перкінс має фору 720 тисяч доларів на дистанцію у 20 000 роздач. Тож такий виграш Лендона – капля в морі.

Тим більше, що наступну сесію молодий професіонал узагалі програв. Тайс знову захопив ініціативу на старті, утім згодом Перкінс вирвався вперед і наступні дві години потроху нарощував перевагу. Тож у сумі двох сесій, навіть без врахування згаданої фори, Біл виграє у суперника 61 тисячу доларів. Щоправда, зіграли опоненти лише 900 роздач, тобто менше двадцятої частини від запланованої дистанції.