Успішний білоруський спортсмен збагатився на майже 400 тисяч доларів

Польсько-білоруський хайролер Віктор "limitless" Маліновський став переможцем одного із найбільших покерних онлайн-турнірів тижня.

Змагання із бай-іном 10 300 доларів зібрали 184 входи. 9 щасливців у підсумку пробилися за фіналку і склад вирішального столу цього разу вийшов дійсно вражаючим. Там знайшлося місце лише одному аматору – гравцю у снукер із Китаю під ніком "judd trump". Він утім ненадовго затримався серед акул і першим покинув фіналку із непоганим доробком у 61 тисячу доларів.

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Майбутній чемпіон Маліновський розпочинав фінал з одним із найменших стеків, утім досить швидко зумів подвоїтися. Своїми K-10 він переїхав J-J латвійця Олексія Понякова. Після цього Віктор зміг увімкнути звичний для себе рівень агресії і взявся домінувати за столом. Як наслідок, коли у грі залишалося троє покеристів (сам Маліновський, Поняков та Даріо Саммартіно), "limitless" уже був солідним чіп-лідером.

Справи для нього пішли ще краще, коли Віктор з A-J вибив Понякова з Q-Q і зайшов у хедз-ап із гігантською перевагою. Сильний італійський профі Даріо Саммартіно не планував здаватися без бою і в якусь мить зумів навіть вирівняти ситуацію, проте в цей день усе складалося у бік limitless.

В ключовій роздачі хедз-апу К-6 Маліновського переїхали К-Q Самартіно і невдовзі після цього Віктор оформив чемпіонський титул турніру. Перше місце принесло йому майже 400 тисяч доларів призових, Даріо дісталося 313 тисяч, а Олексій Поняков отримав 248 тисяч баксів за третє місце.