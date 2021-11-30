Українцю не вистачило кількох кроків до завоювання золотого браслету WSOPE

Михайло Сезоненко успішно виступив в одному із турнірів європейської версії Світової серії покеру. В чеському Розвадові українець вдало інвестував 1 100 євро.

Турнір NLH Bounty Hunter зібрав поле із 604 входів, завдяки чому гарантію у 200 000 доларів вдалось перебити майже удвічі.

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Михайло Сезоненко пробився за фінальний стіл, але не зумів розвинути свій короткий стек. В останній роздачі українець виставився лише із двома великими блайндами із A-2 с’ютовими проти кишенькових шісток суперника. Пара Сержіо Ковріга вистояла, і саме цей румунський спортсмен згодом підняв трофей і виграв 79 282 євро.



Чемпіон турніру Сержіо Ковріга / фото PokerNews

Призові Михайла Сезоненка виявились куди скромнішими. За сьоме місце українець отримав 9 969 євро. Цікаво, що це вже другий чотиризначний приз Для Сезоненка на серії в Розвадові. Напередодні дніпрянин виграв 4 673 євро в івенті за 550 євро.

Саме у цьому покерному клубі в Розвадові Сезонеко оформив і свій бест кеш в офлайн-кар’єрі. Минулого року Михайло тріумфував в турнірі WSOP International Circuit і заробив трохи більше 80 тисяч євро. Є у послужному списку українського покериста і непогані ITM в домашніх турнірах. Зокрема, в 2019 Сезоненко взяв бронзу на харківському етапі Чемпіонату України і виграв 6 тисяч доларів.