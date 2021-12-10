Українці підкорюють онлайн: Володимир Кисіль виграв турнір хайролерів WPTDeepStacks

Відомий МТТ-регуляр з України Володимир "SpielerKind" Кисіль зумів відзначитись у коштовному турнірі з бай-іном 2 100 доларів. Перемога у події WPTDeepStacks принесла йому понад 25 000 доларів.

Володимир Кисіль добре знайомий українському покерному ком'юніті завдяки успішній грі на PokerMatch. На онлайн-платформі вітчизняного руму його сумарний виграш складає понад 1 500 000 гривень.

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"SpielerKind" встигає демонструвати високі результати й в інших покер-румах. Так, йому підкорився хайролерський турнір WPTDeepStacks із бай-іном 2 100 доларів. Український гравець відібрався у цільову подію через сателіт за 320 доларів.

Турнір йшов рівно, на передфіналці був одним із чіплідерів. Вирішив трохи підтискати на баблі – поставив 4-бет у блеф у холодну, але не пройшло. Після цього грав обережніше,

– відзначив Володимир Кисіль.

Фінальний стіл WPTDeepStacks відбувався на другий день події. "SpielerKind" став єдиним представником України за фіналкою та зумів показати чудову гру, забравши головний приз 25 300 доларів. Загалом у турнірі було зареєстровано 55 входів.