Українці підкорили столицю покеру: хто відзначився на WPT у Лас-Вегасі

Зимовий етап World Poker Tour у Лас-Вегасі назавжди залишиться історичною подією у світі покеру. Українські гравці стали не просто свідками визначних турнірів серії, а й зуміли виграли чимало призових.

Історичний турнір WPT World Championship із заявленим рекордним гарантованим призовим фондом 15 000 000 доларів перевищив будь-які очікування організаторів. До Лас-Вегаса з'їхалися тисячі відомих гравців. Завдяки 2 960 входам призовий фонд Головної події склав неймовірні 29 008 000 доларів.

Цікаво Від браслета WSOPE до титулу WPT Prime: найгучніші перемоги українських покеристів у 2022 році

Після того, як WPT World Championship встановив історичні рекорди з відвідуваності та розміру призового фонду, найближчим було питання, хто потрапить до числа 370 найкращих гравців, що розділять призовий фонд. До цього з турніру вилетіли такі відомі гравці як Джастін Бономо, власник браслета WSOP та чемпіон WPT Алекс Фоксен, найтитулованіший гравець в історії Світової серії покеру Філ Хельмут, багаторазовий чемпіон WPT та WSOP Нік Шульман і багато інших.

Андрій Любовецький / Фото wsop.com

Українці палко вболівали за Андрія Любовецького, який з другого дня WPT World Championship тримався у лідерах. Киянин ще ніколи не вигравав подій на серіях World Poker Tour. На жаль, у четвертий день турніру Любовецький зійшов з дистанції на 53 місці, вигравши 71 400 доларів. Також у призах фінішували Дмитро Бистровзоров (146 місце) та Ігор Ярошевський (170 місце).

Чемпіон WPT World Championship отримає понад 4 000 000 доларів. У грі залишається 8 учасників. Незадовго до фінального столу вилетів найзірковіший гравець на той момент Даніель Негреану. Канадець здивував багатьох, пройшовши так далеко у масштабному турнірі з неймовірно конкурентним складом. У підсумку "Kid Poker" вилетів через прикрий бедбіт, коли суперник мав лише 4 аути на рівері. Негреану посів 17 місце і виграв 176 200 доларів.

Реакція Даніеля Негреану / Фото worldpokertour.com

Ще в одному турнірі серії WPT українці пишалися досягненням Ольги Єрмольчевої. У події WPT Ladies Championship з бай-іном 1 100 доларів українка вийшла за фінальний стіл, який транслювався наживо якраз у день народження покеристки.

Учасниці фінального столу / Фото worldpokertour.com

Загалом жіночий турнір зібрав 578 входів. Ольга Єрмольчева разом із Ліною Ніу з Канади були чип-лідерками фіналки. Їм компанію склали кілька відомих професіоналок, серед яких була одна з найкращих гравчинь усіх часів Кеті Ліберт, а також коментатор WSOP Джеймі Керстеттер.

Хедз-ап Єрмольчевої з Ліу / Фото worldpokertour.com

Проте у хедз-апі зустрілися Ольга Єрмольчева з Ліною Ліу. Їхня дуель була дуже важкою. На жаль, титул чемпіонки WPT здобула суперниця. Українка посіла 2 місце та отримала 70 000 доларів.