Українці не схильні до ігрової залежності: результати соціологічного дослідження

Ukrainian Gambling Council разом із дослідницьким агентством Info Sapience дізнались, як українці ставляться до гемблінгу, іншими словами, гральної сфери. Результати першого на цю тему соціального дослідження оприлюднили в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини".

Загальну картину склали завдяки опитуванню 1000 респондентів. Свою думку висловили представники усіх регіонів України, окрім АР Крим та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.

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Головне резюме дослідження UGC – спростування думки, що кожен другий громадянин України стане залежним від гемблінгу через його легалізацію. Лише 7,2% опитаних заявили, що хотіли б в майбутньому ризикнути грошима бодай в одній азартній грі. У фаворитах тут букмекерські компанії, яким перевагу для першого досвіду віддали 4,5% респондентів.

інтернет-покер – 2,7%

інтернет-казино – 3,2%

казино – 3,4%

ігрові автомати – 4,1%

ставки в букмекерських компаніях – 4,5%

Водночас, майже половина опитаних виступають за легалізацію грального бізнесу в Україні. 43,2% українців підтримують бодай один аргумент на користь виходу гемблінга із тіні. Найбільшою підтримкою цей процес користується у респондентів у віці 18-34 роки.

Дані дослідження допоможуть державним органам та легальним організаторам азартних ігор швидше та ефективніше провести легалізацію гральної сфери в Україні, вважають представники Ukrainian Gambling Council. Детальні дані дослідження "Ставлення українців до гемблінгу" – за посиланням.