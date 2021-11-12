Українці в Лас-Вегасі: хто потрапив у призи Головної Події Світової серії покеру

Понад тиждень покеристи з усього світу могли реєструватися у головному турнірі WSOP Main Event. У підсумку 6 650 гравців заплатили 10 000 доларів за вхід, сформувавши призовий фонд у розмірі 62 011 250 доларів.

Переможцеві Головної Події Світової серії покеру дістануться приголомшливі 8 000 000 доларів. Але це станеться згодом. Зараз учасники Main Event зменшили коло претендентів на трофей до однієї тисячі.

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У топі чип-каунту достатньо титулованих гравців. Переможець Main Event WSOP 2003 року Кріс Манімейкер має 10-й стек, володарі браслетів Світової серії Стівен Чідвік і Кейт Лер замикають топ 20.

Вдалося пробитися до зони ITM і українським покеристам. Зокрема, дніпрянин Денис Придвор комфортно почувається у топ 50. Замикає сотню лідерів Головної Події за кількістю фішок Павло Векслер, відомий під ніком "MountainRose". Він народився у Криму, але в ранньому віці переїхав із родиною до Ізраїлю. Векслер потрапляв у призи браслетних турнірів WSOP понад 20 разів, заробивши при цьому понад 238 000 доларів.

Павло Векслер / Фото obzorpoker.info

Тримається у грі відомий український кеш-регуляр Олексій "ffellini" Кравчук. Минулого року він став учасником фінального столу Mini Main Event WSOP Online, посівши у підсумку п'яте місце, яке принесло українцеві 188 000 доларів. Загалом у турнірах Світової серії покеру в Лас-Вегасі Кравчук учетверте потрапляє до призової зони.

Трохи менший стек у киянина Гліба Ковтунова – переможця турніру серії WCOOP 2014 року. Тоді українець запам'ятався тим, що побував на двох фінальних столах WCOOP протягом однієї доби. Покерна спільнота може знати Гліба Ковтунова під ніком "Psyhoagromor".

Киянин Гліб Ковтунов / Фото poker-experts.com

На пре-баблі Main Event WSOP залишив відомий український покер-про Денис "SantaZzz" Чуфарін. Усі, хто залишається в турнірі, гарантували собі мінімальну виплату у розмірі 15 000 доларів.