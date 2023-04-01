Український тріумф: покерист Олег Охотський став чемпіоном Turbo Estrellas Poker Tour Madrid

Чернівецький покерист Олег Охотський здобув перший трофей для України на серії ESPT Madrid. Гравець збірної виграв турнір Turbo Estrellas Poker Tour із загальним призовим фондом 14 976 євро.

Нарешті українські покеристи здобули чемпіонський титул на серії Estrellas Poker Tour, що проходить в Іспанії. Після того як Олексій Натоптаний та Микита Андрусяк зупинилися у кроці від трофея, Олег Охотський забрав омріяний трофей.

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У Мадриді представник збірної України виграв турнір Turbo Estrellas Poker Tour Madrid. Також за фінальним столом змагався ще один українець Василь Забродський, який посів 4 місце. Загалом за перемогу боролися 78 гравців.

На честь перемоги Олега Охотського у призовій зоні мадридського казино замайорів український прапор. Попереду на серії ESPT Головна подія, де також братимуть участь наші спортсмени.

Гравці збірної України зі спортивного покеру / Фото твіттер Poker-Red