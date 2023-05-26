Українець Денис Чуфарін зіграв за фінальним столом найдорожчої покерної серії у світі

На Північному Кіпрі завершилася найпрестижніша серія для хайролерів Triton Poker. Фестиваль дорогого покеру закривав Short Deck турнір із бай-іном 20 000 доларів.

Щороку у межах Triton Poker розігруються мільйони доларів призових. Приємно, що цього разу на Північному Кіпрі були представники українського покеру. На узбережжі Середземного моря гідно проявили себе Ігор Ярошевський, Андрій Любовецький, Олексій Меженков та Денис Чуфарін.

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Останній ITM на серії оформив Денис Чуфарін – визнаний майстер гри укороченою колодою карт. Українець пробився за фінальний стіл разом із найзірковішими покеристами світу – Стівеном Чідвіком, Даніелем Дворессом, Майком Уотсоном і Томом Дваном.

Учасники фінального столу / Фото triton-series.com

Всього у цій події було зроблено 29 входів, завдяки чому сформувався призовий фонд у розмірі 580 000 доларів. Серед кращих гравців турніру опинився представник України. Денис Чуфарін посів 4 місце, за яке отримав 68 000 доларів. Трофей завоював Даніель Дворесс, перегравши у хедз-апі Тома Двана.

Після серії українець заявив, що налаштований знову взяти участь у хайролерській серії Triton Poker, наступною зупинкою якої буде Лондон. Про це Денис Чуфарін написав у своєму телеграм-каналі.