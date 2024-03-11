Українець може зірвати солідний куш в покері – 315 000 доларів

Володимир Паламар пробився за фінальний стіл статусного онлайн-турніру GGMillions з бай-іном 10 300 доларів. Стек в українця невеликий, але цілком робочий.

Українські покеристи практично щотижня тішать високими результатами в одному із найбільш престижних покерних онлайн-турнірів. Андрій Держипільський в GGMillions за 10 300 доларів стабільно потрапляє у гроші і частенько бере участь у фінальних розбірках.

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Ось і цього тижня Держипільський у зоні ITM (15 місце – 24 166 доларів призових), як і ще один українець Влад Мартиненко (12 місце – 27 091 доларів). А от третій нашим покерист все ще при справах і продовжить боротьбу за титул на фінальному столі.

До топ-9 Володимир Паламар пробився із сьомим стеком – 21.4 ВВ. Українець уже гарантував собі виплату у 43 597 баксів, а чемпіон отримає 315 092 доларів призових. Найвищі шанси на здобуття титулу наразі у гравця із ніком "LemonHouse", у нього за спиною 78 великих блайндів.