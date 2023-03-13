Український покерист серед кращих на престижній серії PokerGO у Лас-Вегасі

Досвідчений регуляр Станіслав Галатенко успішно стартував на першій в історії серії PokerGO PLO. Українець оформив бест кеш в офлайні, вигравши 90 000 доларів.

Станіслав Галатенко – визнаний майстер турнірів з Омахи. Українець вперше вирішив спробувати свої сили на престижній серії PokerGO, де організували дебютний фестиваль для любителів PLO.

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Стартова подія нової серії одразу увійшла в історію PokerGO. Турнір з бай-іном 5 000 доларів зібрав 200 входів та призовий фонд 1 000 000 доларів, що є рекордом для подій PGT із внесками не більше 10 000 доларів.

У цьому турнірі разом з українцем зіграли багато зіркових покеристів. У перший день змагань за столами можна було побачити Даніеля Негреану, Ітана Яу, Бена Лемба, Філа Гальфонда, Алекса Лівінгстона, Чіно Ріма та багато інших відомих гравців. До кінця дня поле скоротилося до 9 учасників, серед яких був Станіслав Галатенко.

У підсумку українець посів 3 місце та отримав рекордні для себе у живих турнірах 90 000 доларів. Переможцем стартової події PokerGO PLO став американський любитель Даніял Ікбал, який також вперше відвідав серію, оформивши бест кеш 160 000 доларів. У розкладі серії ще 8 турнірів.