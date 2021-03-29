Український покерист Олексій Кравчук спробує заробити 100 тисяч доларів за 9 місяців

Успішний та відомий у покерній спільноті українець Олексій "ffellini" Кравчук вирішив організувати для себе серйозний челендж, що повинен привернути чимало уваги шанувальників покеру.

Починаючи із 1 квітня і до завершення цього року, Олексій планує провести покерний марафон, впродовж якого його завданням буде заробити 100 тисяч доларів за кеш-столами.

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Аби підсилити інтерес глядачів Кравчук додасть до челенджу винагороду і покарання на випадок, відповідно, успіху чи невдачі. Якщо ffellini зможе заробити 100 тисяч баксів то, ймовірно, придбає собі новий годинник, за приблизно 5 тисяч. А от покарання за провал челенджу, мають шанс вигадати ті, хто за ним спостерігатимуть. Олексій готовий, наприклад, пофарбувати волосся у будь-який колір, чи щось в такому дусі. Словом, покерист відкритий до пропозицій.

Спостерігати за прогресом Кравчука можна буде на його каналі у Twitch. Українець обіцяє стрімити там, щонайменше, тричі на тиждень. Крім того, якщо ffellini доб’ється поставленої мети, на Новий рік він розіграє 2022 долари між своїми глядачами.

Шанси на успіх челенджу в Олексія високі, адже він далеко не новачок у покері. Кравчук – успішний кеш-регуляр та, при цьому, періодично добивається успіху і в турнірах. Ще у 2012 році він вигравав один із сайд-івентів на EPT San Remo. У 2018 тричі потрапляв до призової зони турнірів Світової серії покеру у Лас-Вегасі. А минулого року став учасником фінального столу Mini Main Event WSOP Online з бай-іном 500 доларів. Той турнір зібрав 15 205 (!) входів і ffellini зумів фінішувати п’ятим, заробивши 188 тисяч доларів.