Є ще порох: мастодонт українського покеру зупинився за крок від титулу в Main Event

Олександр Довженко залишив за спиною майже півтори тисячі суперників у турнірі в Розвадові. Досвідченому українцеві не вдалось переграти лише чеха Марціна Кучеру.

В чеському Розвадові, який приймає покерну серію Dutch Classics, до останнього вболівали за українця Олександра Довженка. В Головній події наш покерист дійшов до хедз-апу.

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Main Event з бай-іном 250 євро зібрав аж 1435 входів, серед учасників було й чимало українців. А найбільш солідний результат показав титулований Олександр Довженко, який уже майже тридцять років віддав професії покериста і перебуває на шостій сходинці (2.79 млн доларів призових) серед найуспішніших українців в турнірному покері.

Пройшовши дистанцію виснажливого марафону, досвідчений Довженко не впорався лише із місцевим майстром Марціном Кучерою. Українець поклав до кишені 26 600 євро призових. Винагорода для чеського чемпіона – 45 800 євро і квиток на WSOPE Main Event.