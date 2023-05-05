Українець Олег Васильченко виграв 63 300 євро на Main Event EPT Monte Carlo

У Монако наближається до завершення один із найвідоміших фестивалів покеру EPT Monte Carlo. Головна інтрига останніх днів серії – хто стане чемпіоном Головної події.

Турніри EPT традиційно привертають увагу найсильніших гравців Європи та світу, тим більше коли мова про Головну подію. Учасників вабить величезний призовий фонд та можливість вписати своє ім'я в історію покеру.

До теми Легендарний український покерист був близьким до титулу EPT Monte Carlo

Близьким до цього був український покерист Олег Васильченко. У турнірі Main Event змагалися 1 098 гравців. Лише 13 з них пройшли у фінальний п'ятий день змагань. Серед цих щасливчиків відчайдушно боровся й українець, намагаючись пробитися за фінальний стіл.

Загальний призовий фонд Головної події складав 5 325 000 євро. Більшу частину грошей розігрували саме фіналісти. На жаль, Олег Васильченко вилетів на баблі фіналки у роздачі проти Майка Вотсона та Йоахіма Харальдстада.

У підсумку українець посів 10 місце, отримавши 63 300 євро. Боротьба за фінальним столом триває просто зараз. Також у Головній події EPT Monte Carlo відзначився Ренат Богданов, заробивши 22 850 євро призових за 31 місце. У зоні ITM фінішували ще двоє українців – Володимир Дрокін (98 місце) та Сергій Баранов (99 місце).