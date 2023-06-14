Український гладіатор: Богдан Сливінський обійшов понад 23 000 гравців на Світовій серії покеру

Ще один український покерист зіграв за фінальним столом браслетного турніру WSOP. Богдан Сливінський претендував на трофей у рекордній події Світової серії покеру.

Один із найдешевших турнірів серії з бай-іном 300 доларів Gladiators of Poker зібрав величезну кількість охочих позмагатися за браслет WSOP. У події було зафіксовано 23 088 входів. У підсумку турнір "гладіаторів" став другим за величиною за всю історію Світової серії покеру.

Читайте також Молодий мільйонер: 22-річний німець за тиждень виграв у покер 3 000 000 доларів

Подолав неймовірне поле гравців та вийшов за фінальний стіл покерист з України Богдан Сливінський. Він посів підсумкове 6 місце, оформивши рекордні призові у кар'єрі 95 890 доларів. У вирішальній роздачі українець виставився з АК проти 9-9. Дилер спочатку поклав короля, але на рівері знайшов дев'ятку.

Переможцем "гладіаторської битви" став американський покерист Джейсон Саймон. Разом із браслетом WSOP чемпіон отримав майже 500 000 доларів Також у зоні ITM Gladiators of Poker фінішував ще один українець Владислав Шалімов, який посів 474 місце.

В інших турнірах Світової серії покеру Василь Забродський, Артем Сугак та Ренат Богданов оформили ITM у турнірі за 800 доларів, а Сергій Голодюк виграв призові у події за 1 500 доларів.