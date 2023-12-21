Недаремно ризикнув грубими грошима: український покерист виграв 132 500 доларів

Богдан Чорний зіграв у своєму найдорожчому живому турнірі за 10 400 доларів і одразу ж оформив бест-кеш. Українець показав найкращий результат серед наших в рекордному івенті від WPT.

В Лас-Вегасі на фінішну пряму вийшов WPT World Championship – турнір, який зібрав рекордну для живого покеру гарантію у 40 000 000 доларів. Частина призового фонду опинилась в кишенях українських покеристів.

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Богдан Чорний, як засвідчує Hendonmob, досі ніколи не грав турнір із таким солідним бай-іном – 10 400 доларів. Ризик цілком себе виправдав. Українець випередив цілу когорту іменитих гравців і посів 36-те місце, яке трансформувалось у 132 500 доларів призових. А це найкраще досягнення покериста в офлайн-МТТ.



Ольга Єрмольчева / Фото WPT

Без винагороди у численному складу із 3 835 учасників не залишились і ще двоє українців. Ольга Єрмольчева за 180 місце отримала 28 000 доларів призових, а Ренат Богданов, який фінішував 230-им, – 25 500 доларів.



Ендрю Ліхтенбергер / Фото PokerNews

Чемпіон WPT World Championship забере фантастичну суму – 5 678 000 баксів. Поки найближчим до трофею і грубих грошей є Ендрю Ліхтенбергер, який у топ-6 має у своєму розпорядженні більше третини усіх ігрових фішок – 124 великих блайнди. У найближчого переслідувача Кріса Мурмана – 74 ВВ.