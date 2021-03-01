Український кіберспортсмен виграв 87 500 гривень в покер

До численної армії шанувальників покеру на платформі PokerMatch приєднались відомі українські стрімери кіберспорту. Український покер-рум влаштував турнір "Битва стрімерів", де розіграли 250 000 гривень.

Перекваліфікуватись із майстрів Counter-Strike і Dota 2 у покеристів відважились 24 популярних в Україні стрімерів. До інтелектуальної гри долучилась і їх аудиторія – покерний івент кіберспортсмени транслювали на своїх каналах. Шестеро учасників, окрім яскравих емоцій, отримали грошову винагороду.

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Головний ж приз і титул чемпіона забрав "kamikpro", який спеціалізується на грі в Counter-Strike та Hearthstone. Перемогу тріумфатор відсвяткував у прямому ефірі в компанії брата, оформивши занос у 87 500 гривень. Окрім солідного виграшу, Олександр отримав квиток на черговий турнір "Mega KO" з гарантією 5 000 000 гривень, який відбудеться на PokerMatch 6 березня.