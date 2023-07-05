Українські покеристки підкорили Світову серію покеру своєю красою – фото

Українки взяли участь у жіночому турнірі Світової серії покеру Ladies Event Championship. І хоча виграти золотий браслет WSOP не вдалося, дівчата запам'яталися ефектним зовнішнім виглядом.

Жіночі турніри на Світовій серії покеру завжди привертають особливу увагу. Дівчата готують різні образи й наряди, граючи в основному не заради грошей, швидше навпаки, щоб отримати задоволення та весело провести час.

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Українські покеристки Ольга Єрмольчева та Альона Мироненко підготувалися до Ladies Championship належним чином: у день турніру дівчата поділилися яскравим фото у соцмережах.

Ольга Єрмольчева та Альона Мироненко / Фото з інстаграму

Турнір Ladies Championship зібрав рекордну кількість учасниць. Вперше на WSOP у жіночому івенті було зафіксовано 1 295 входів. Подолати конкурентне поле українським дівчатам не вдалося. Українські красуні не зуміли пробитися у другий день турніру.

Головною тріумфаторкою Ladies Championship стала американська покеристка Томмі Абрахам. У хедз-апі вона переграла власницю манікюрного салону з Японії Нам Нгуєн. Чемпіонка отримала понад 190 000 доларів, браслет WSOP та палкі вітання від усіх своїх подруг, які прийшли підтримати Томмі.

Чемпіонка Ladies Championship Томмі Абрахам / Фото PokerNews