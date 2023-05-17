Найкращі покеристи Львова: хто став переможцем етапу Top Poker Players

У львівському КСП "Freezeout" триває весняний фестиваль спортивного покеру з гарантованим призовим фондом понад 2 000 000 гривень. У межах фестивалю відбувся етап престижної серії Top Poker Players.

Фестиваль проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Всеукраїнської федерації спортивного покеру. Організатори підготували 10 турнірів з ексклюзивними кубками, трансляціями фінальних столів головних подій та безліч подарунків.

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Львівський фестиваль спортивного покеру відкривали події престижного етапу Top Poker Players. Чернівчанин Іван Дарій став переможцем турніру TPP Warm Up із загальним призовим фондом 237 800 гривень. Місцевий спортсмен Василь Петик виграв івент TPP PRO PKO з призовим фондом 333 700 гривень.

Іван Дарій / Фото телеграм-канал USPF

Чемпіонський титул Main Event Mystery Bounty дістався Володимиру Сімківу з Калуша, який 20% від свого виграшу перерахував на допомогу ЗСУ. Призовий фонд Головної події склав 569 900 гривень.

Львівський фестиваль спортивного покеру продовжується. Наразі своїх переможців чекають ще 5 турнірів серії з гарантованим призовим фондом понад 800 000 гривень.