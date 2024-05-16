Два українські хедз-апи в боротьбі за трофеї весняного чемпіонату світу

Наші покеристи відзначились перемогами в рамках престижної онлайн-серії SCOOP. А от канадець Метью Стампф примудрився виграти одразу два трофеї впродовж однієї сесії.

Українські гравці поповнили трофейну скарбничку весняного чемпіонату світу з онлайн-покеру, яку традиційно приймає платформа PokerStars. Цікаво, що в обох турнірах раннер-апами фінішували також наші покеристи.

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В турнірі SCOOP 55-L з бай-іном 11 доларів українці із ніками "playboi_goat" та "Collaps04" зійшлись у хедз-апі, залишивши за спинами кілополяну із 8 824 входів. Титул чемпіона оформив "playboi_goat" (+7 236 доларів), а "Collaps04" поповнив банкрол на 5 326 доларів.

За підсумком української дуелі визначався чемпіон SCOOP і у турнірі 6+Holdem з бай-іном 530 баксів. Покерист із ніком "dzhella" отримав за перемогу 11 255 доларів призових, а його візаві у хедз-апі "sTimon1" – 7 524 доларів.

У захваті від цьогорічної серії й канадський гріндер Метью Стампф. Покерист за один вечір підкорив одразу два турніри чемпіонату. В івенті SCOOP 43-H з бай-іном 1 050 доларів Стампф у хедз-апі здолав самого чемпіона світу, тріумфатора WSOP 2020 Main Event Деміана Саласа. До 83 002 доларів призових Стампф згодом додав ще 38 252 баксів, тріумфувавши ще й у турнірі SCOOP 49-H також за 1 050 доларів.

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Покерист зіграв за фінальним столом онлайн-івенту GGMillions з бай-іном 10 300 доларів і зумів майже в 10 разів примножити власні інвестиції. Чемпіоном івенту уперше в кар’єрі став відомий кешовик.