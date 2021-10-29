Українські покеристи опинилися за фінальним столом масштабного онлайн-турніру

Серед 2 570 гравців одразу двоє українців стали головними щасливчиками турніру Bounty Warmup. За фінальним столом змагалися Артем "AAkadem1KK" та Андрій "Babyshark19" Козленко.

Бай-ін турніру складав лише 25 доларів, але завдяки великій кількості гравців гарантію у 60 тисяч доларів вдалося перекрити.

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Після багатогодинної гри за фінальним столом зібралися представники 6 країн. Серед них двоє українців – відомий стрімер Андрій Козленко та Артем, який виступає під ніком "AAkadem1KK". Саме для нього фінальна частина турніру склалася якнайкраще.

"Babyshark19" завершив турнір на 4 місці, отримавши майже 1 500 доларів з урахуванням баунті. "AAkadem1KK" на той час був уже чип-лідером. Він дійшов до хедз-апу, де впорався з представником Китаю. У фінальній роздачі українець переміг з А7 пару валетів.

Перемога в турнірі Bounty Warmup принесла Артему "AAkadem1KK" 5 558 доларів. Більшу частину з них склало баунті.