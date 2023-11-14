Українка навела галасу в культовому шоу Poker After Dark

Колись дуже популярне шоу Poker After Dark знову повернулося на великі екрани. Щоправда, формат та назва тепер нові – 16 учасників Game Of Gold змагаються у SnG-турнірі за призовий фонд 456 000 доларів.

З'явився другий випуск шоу Game Of Gold, де бере участь найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева. У першому раунді у гру вступила саме українка. У своєму телеграм-каналі "Mangusta" розповіла, чому довелося йти їй.

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Суперниками Ольги Єрмольчевої були Кіна Інгланд, Майкл Сойза та Нікіта Лютер. У другому випуску глядачі нарешті дізналися, як завершився хедз-ап між українкою та покеристкою з Індії.

Також у другому випуску Game Of Gold повністю показали другий SnG-турнір, в якому зіграли Чарлі Каррел, Енді Стекс, Джош Ар'є та Кевін Мартін. Після них у гру вступили Даніель Негреану, Марія Хо, Люк Робінсон та Йохан Гілберт. Усього буде 12 випусків.

2-й випуск Game Of Gold: дивіться відео

Ольга Єрмольчева розпочала професійну кар'єру в 2011 році, коли відібралася у великий турнір через сателіт. У призи вона тоді не потрапила, але вже наступного року стала другою у престижному турнірі серії EPT і виграла Головну подію RPT, отримавши 10 000 доларів.

У 2015 році українка змагалася за фінальними столами престижних серій у Франції та Марокко. Згодом стала другою у Головній події LAPT Panama, що принесло їй рекордні 113 580 доларів. Паралельно Ольга Єрмольчева грає в онлайні, де також має успіхи. Торік українська красуня записала до свого активу чергове 2 місце у жіночому турнірі WPT Ladies Championship заробивши 70 000 доларів.

