Ukrainian Gambling Council є головною платформою для комунікації між державою та всією легальною гемблінг-індустрією. Статистика, зібрана в рамках UGC, підтверджує відсутність гострої проблеми лудоманії.
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За словами Антона Кучухідзе, на кінець січня 2022 року в Україні всього зареєстровано 218 лудоманів.
Легалізація ніяк не вплинула на збільшення кількості лудоманів. Навпаки – однією з її цілей є імплементація принципів відповідальної гри в онлайн та офлайн сегмент гемблінгу, а також підвищення рівня захисту прав гравців,
– наголосив Антон Кучухідзе.
Антон Кучухідзе / Фото ukranews.com
Також у ході круглого столу "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні" обговорювали питання оподаткування виграшів. Юридичний директор Parimatch Ukraine Михайло Коваль вважає, що податки треба знімати лише з великих виграшів.
Щоб завдати законодавчого удару по нелегальному бізнесу, необхідно дати можливість гравцям отримувати виграш повністю. Податок на виграш – це гральний атавізм,
– пояснив Михайло Коваль.
Михайло Коваль / Фото ukranews.com
Для того, щоб нелегальний ринок звести до мінімуму, зазначає експерт, необхідно ухвалити податкові зміни. За його словами, українські гравці не розуміють, чому з умовного виграшу у 100 гривень, з них знімають 20 гривень, оскільки вони звикли грати у міжнародних юрисдикціях, де не знімають ці податки.
Мова про законопроєкт 2713-д, який покаже зрозумілі зафіксовані правила гри і, що найважливіше, гравець не повинен сплачувати податок у 20% з виграшу, як зараз. Сподіваємось, на початку березня питання поставлять на голосування,
– зауважив Михайло Коваль.
У разі ухвалення законопроєкту 2713-д, податком обкладатиметься лише великий виграш. У 2022-му році ця сума стартуватиме з позначки 65 000 гривень.