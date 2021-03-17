Українець зупинився за крок від титулу і виграшу 181 тисячі доларів

Андрій Новак продовжує наочно демонструвати, хто є одним із найкращих українських гравців в турнірному онлайн-покері. Наш регуляр записав до свого активу черговий шестизначний виграш і був дуже близьким до престижного титулу.

Фінальний стіл онлайн-турніру за 530 доларів Андрій Новак розпочав у статусі чип-лідера і практично впродовж усієї дистанції тримався на верхівці чип-каунту. Утім гра затягнулась – боротьба в топ-9 точилась більше 3 годин – і, зрештою, довелось сподіватись на прихильність фортуни. У вирішальній роздачі хедз-апу Новак із сімома блайндами був змушений запушити J-9 різномасті і не зумів побити K-4 с’ютові.

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Кривдником українця і чемпіоном івенту судилось стати австралійцю Ділану Глен Роу, який забрав головний приз – 181 544 долари. Андрій Новак також добряче поповнив свій банкрол. Подужавши 359 суперників, українець у 232 рази примножив свої інвестиції в турнір. Призові для віце-чемпіона – 123 254 долари.